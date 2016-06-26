Мои Услуги :

-Видео монтаж :

- Базовый ( Входит простой монтаж ваших видео склейка , (музыку по желанию) добавление динамики , простая обработка)

- Средний ( Монтаж на определенную цель , раскадровка , цветокоррекция)

- Проф (Полная динамика, проф. обработка ( а именно , углубленная цветокоррекция , удаление тряски( если такая есть) , переходы невидимки ( обсуждается с клиентом) . Добавление сторонних эффектов VFX , CG (обсуждается так же отдельно) В зависимости от поставленных задач.

Делаю Intro к видео Любой сложности ( от 2 т.р и до того какова ваша фантазия) Для Ютуба ,Вимео делаю для всего

Так же исправляю недостатки по вашему видео : Цветокоррекция , удаление тряски , засветов / затемнений .

Создаю в своих программах на которые учился пол года .

P.S Не пишите мне по поводу постоянной работы ( за такие гроши ищите другого) я ценю свое время и ваше .

Так же создаю логотипы (любой сложности)

Обработка (Любой сложности) от Арт обработки , до коммерческой.