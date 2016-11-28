Сделаем сайт за 7800 руб.
Сделаем сайт на платформе wix, после чего Вы с легкостью сможете управлять своим сайтом самостоятельно
Для кого наше предложение:
1. для тех, чей бюджет ограничен, или у кого нет желания тратить деньги на создание несложного сайта, нанимая известную недешевую дизайн-студию
2. для тех, кому нужен несложный сайт, такой как: сайт-визитка, персональный сайт компании, лендинг или одностраничный интернет-магазин
3. для тех, у кого есть желание или необходимость самому управлять своим сайтом, не нанимая для этого команду специалистов
4. для тех, кто хочет расширить сферу своего представления в интернете (например, у вас уже есть группа в соцсетях, и теперь нужна продающая страница
5. для тех, кто хочет проверить свою бизнес-идею без больших финансовых вложений
Что входит в сайт за 7800 руб.
1. Прототип, концепция сайта
2. Дизайн сайта (до 5 страниц)
3. Помощь в копирайтинге
4. Графический контент
(до 12 баннеров, картинок)
5. Дизайн иконок, фавикон
(до 12 иконок, пиктограмм)