Сделаем сайт за 7800 руб.

Сделаем сайт за 7800 руб.

Сделаем сайт на платформе wix, после чего Вы с легкостью сможете управлять своим сайтом самостоятельно

Для кого наше предложение:

1. для тех, чей бюджет ограничен, или у кого нет желания тратить деньги на создание несложного сайта, нанимая известную недешевую дизайн-студию

2. для тех, кому нужен несложный сайт, такой как: сайт-визитка, персональный сайт компании, лендинг или одностраничный интернет-магазин

3. для тех, у кого есть желание или необходимость самому управлять своим сайтом, не нанимая для этого команду специалистов

4. для тех, кто хочет расширить сферу своего представления в интернете (например, у вас уже есть группа в соцсетях, и теперь нужна продающая страница

5. для тех, кто хочет проверить свою бизнес-идею без больших финансовых вложений

Что входит в сайт за 7800 руб.

1. Прототип, концепция сайта

2. Дизайн сайта (до 5 страниц)

3. Помощь в копирайтинге

4. Графический контент

(до 12 баннеров, картинок)

5. Дизайн иконок, фавикон

(до 12 иконок, пиктограмм)