Профессиональный видеомонтаж и визуальные эффекты за реальную стоимость!

Профессиональный видеомонтаж свадеб, юбилеев, путешествий, мероприятий, домашнего и корпоративного видео, рекламы и музыкальных клипов. Создание слайд-шоу, презентаций и графической продукции, обработка фото. Работы по цветокоррекции, стабилизации и устранению цифрового шума в видео, кеинг, ротоскопинг, создание визуальных эффектов, двухмерной анимации и инфографики. Качественно, в кратчайшие сроки и за реальную стоимость!