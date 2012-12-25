Граф. дизайн, фирменнй стиль, коллажи, иллюстрации, web-дизайн

Образование: 2006-2012, НТУУ "КПИ" (Украина, г. Киев), Издательско-полиграфический факультет, диплом специалиста.

Окончила курсы "Дизайнер компьютерной графики", УЦ "Успех" (г. Киев, сентябрь 2009 - март 2010)

Занимаюсь графическим дизайном (коллажи, иллюстрации, разработка фирменного стиля, открытки, web-дизайн, gif-баннеры и т.д.), увлекаюсь фотографией.

Работаю в Adobe Photoshop CS5, Adobe Illustrator CS5, Adobe InDesign CS5, Adobe Lightroom.

С моим портфолио Вы можете ознакомиться по ссылке http://g-flamma.org.ua/.