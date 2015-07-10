Сайты под ключ, уникальный дизайн, адаптивная верстка, дизайн интерфейсов mobile app

Всем Здравствуйте, меня зовут Александр, я из города Киев \ Украина, и я занимаюсь web уже более 7 лет, за это время накопилось не мало положительных отзывов и примеров работ.

Я готов предоставить Вам качественное выполнение работы в сфере - дизайна, верстки, сайтов под ключ.

Самое главное я для себя подчеркнул - это в первую очередь должен быть доволен клиент, и его клиенты в частности.

А довольным клиент может остаться только в том случае если работа будет сделана в срок, качественно и за разумную цену.

Я люблю свою работу, я занимаюсь ею каждый божий день, для меня это и хобби и работа в одном лице, я больной дизайном человек, люблю когда все ровно пиксель в пиксель.

Знание, умения, навыки:

- HTML5 \ CSS3 \ JQuery \ Javascript

- Адаптивная верстка

- Соблюдение стандартов W3C.

- Wordpress

- SEO-верстка

- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts)

- Кроссбраузерность

- PHP

- Adobe Photoshop

- Adobe illustrator

- Adobe XD

- Уникальный дизайн сайта (.psd, .xd)

- Логотипы

- Обложки, баннеры для социальных сетей (instagram, facebook, vk, ok)

Работаю по предоплате в 30-40-50% от стоимости.

Я верну предоплату если так сложится если мы не сработаемся, к сожалению в нашей жизни такое случается что не нашли общий язык, и Вы не того ожидали.

А так же все правки которые нужно внести я делаю - бесплатно!

Давайте перейдем к гарантиям:

Для начала - я нахожусь онлайн каждый день с 9 утра до 19 вечера, ответ получите в течение 10 минут.

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Если вы дочитали до этого места, и Вас все устраивает - добро пожаловать по контактам ниже и обсудим задачи.

Напишите по удобным для Вас контактам и мы всегда сможем договорится :)

Хорошего дня, и лучшего настроения!