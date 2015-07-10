Всем Здравствуйте, меня зовут Александр, я из города Киев \ Украина, и я занимаюсь web уже более 7 лет, за это время накопилось не мало положительных отзывов и примеров работ.
Я готов предоставить Вам качественное выполнение работы в сфере - дизайна, верстки, сайтов под ключ.
Самое главное я для себя подчеркнул - это в первую очередь должен быть доволен клиент, и его клиенты в частности.
А довольным клиент может остаться только в том случае если работа будет сделана в срок, качественно и за разумную цену.
Я люблю свою работу, я занимаюсь ею каждый божий день, для меня это и хобби и работа в одном лице, я больной дизайном человек, люблю когда все ровно пиксель в пиксель.
Знание, умения, навыки:
- HTML5 \ CSS3 \ JQuery \ Javascript
- Адаптивная верстка
- Соблюдение стандартов W3C.
- Wordpress
- SEO-верстка
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts)
- Кроссбраузерность
- PHP
- Adobe Photoshop
- Adobe illustrator
- Adobe XD
- Уникальный дизайн сайта (.psd, .xd)
- Логотипы
- Обложки, баннеры для социальных сетей (instagram, facebook, vk, ok)
Работаю по предоплате в 30-40-50% от стоимости.
Я верну предоплату если так сложится если мы не сработаемся, к сожалению в нашей жизни такое случается что не нашли общий язык, и Вы не того ожидали.
А так же все правки которые нужно внести я делаю - бесплатно!
Давайте перейдем к гарантиям:
Для начала - я нахожусь онлайн каждый день с 9 утра до 19 вечера, ответ получите в течение 10 минут.
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Если вы дочитали до этого места, и Вас все устраивает - добро пожаловать по контактам ниже и обсудим задачи.
- Telegram: @wizzistar
- [email protected]
Хорошего дня, и лучшего настроения!
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