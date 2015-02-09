wjobivatel

Красткое описание предыдущей деятельности

Доброе время суток.

Имею юридическое образование, богатый словарный запас, так же умею и люблю изучать новую информацию, много времени уделяю личностному росту.

Есть опыт в описании широкого спектра товаров для интернет магазинов (от вешалок до автомобильных видеорегистраторов), опыт ведения групп в ВК (наполнение, администрирование, работа с клиентскими базами), так же, есть опыт написания текстов определенной тематики (тематика может быть любая, так как тема изучается специально для написания текста). Осуществляю поиск тематических картинок и видео, несложное редактирование в специализированных программах.

Уверенный ПК и Интернет пользователь, дополнительно владею украинским и английским языками. Усидчивый, ответственный, есть чувство юмора :-) которое не редко использую при написании рекламных текстов.