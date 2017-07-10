Ведущий инженер-конструктор

Ведущий инженер-конструкторОАО "Вяземский машиностроительный завод".Разработка, проектирование и проверка технологической оснастки. Внесение рацпредложений по улучшению производства.

В декабре 2016 года получил должность ведущего инженера-конструктора.Образование2012Российский государственный университет туризма и сервисаВысшее, Дневная/Очная форма обучения.Специальность: Бытовые машины и приборыНавыки и уменияИностранные языкиАнглийский (технический).Профессиональные навыкиРаботаю во всех программах по построению чертежей. Например:AutoCAD, SolidWorks, компас и др.