Репетитор/ переводчик немецкого языка

Образование:

2005-2016г МАОУ Гимназия № 32, г Калининград

Окончила школу с золотой медалью.

2016 –университет БФУ им. Канта,факультет лингвистики. Направление- теория и методика преподавания немецкого

языка. На данный момент заканчиваю третий курс, очного отделения.

Личныедостижения:

- 02.2019-05.2019года- гамбургская практикантская программа от Торговой Палаты; педагогическая

практика в Китайско-немецком детском саду, Гамбург, Германия.

Работавоспитателем; проведение предшкольной подготовки

- 07.2018-обучение в Академии «Балтика», в Германии, Занкельмарк.

Курссравнительной характеристики учебников из разных стран.

- 02.2018-04.2018 – педагогическая практика в начальной и средней школе, Германия город

Фленсбург. Проведение занятий нанемецком языке для учащихся 1-5 классов.

Опыт работы :

2019-... ведение социальной сети благотворительного фонда

2018-2019-репетиторпо немецкому языку для учащихся 4-9 классов

06.2018-переводчик с немецкого и английского языков на время чемпионата в отеле

«Априори», г. Зеленоградск

09.2017 года по 02.2018 года -координатор немецкого информационного фонда, Детская Библиотека им. Гайдара, г.

Калининград.

Ключевые знания и навыки:

- Коммуникабельность, ответственность,отзывчивость

-Свободное владение немецким и английскимязыками

-Большой опыт работы с детьми разных возрастов

-Опыт ведения социальных сетей, подготовкастатей

-Водительские права категории В