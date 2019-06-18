Образование:
2005-2016г МАОУ Гимназия № 32, г Калининград
Окончила школу с золотой медалью.
2016 –университет БФУ им. Канта,факультет лингвистики. Направление- теория и методика преподавания немецкого
языка. На данный момент заканчиваю третий курс, очного отделения.
Личныедостижения:
- 02.2019-05.2019года- гамбургская практикантская программа от Торговой Палаты; педагогическая
практика в Китайско-немецком детском саду, Гамбург, Германия.
Работавоспитателем; проведение предшкольной подготовки
- 07.2018-обучение в Академии «Балтика», в Германии, Занкельмарк.
Курссравнительной характеристики учебников из разных стран.
- 02.2018-04.2018 – педагогическая практика в начальной и средней школе, Германия город
Фленсбург. Проведение занятий нанемецком языке для учащихся 1-5 классов.
Опыт работы:
2019-... ведение социальной сети благотворительного фонда
2018-2019-репетиторпо немецкому языку для учащихся 4-9 классов
06.2018-переводчик с немецкого и английского языков на время чемпионата в отеле
«Априори», г. Зеленоградск
09.2017 года по 02.2018 года -координатор немецкого информационного фонда, Детская Библиотека им. Гайдара, г.
Калининград.
Ключевые знания и навыки:
- Коммуникабельность, ответственность,отзывчивость
-Свободное владение немецким и английскимязыками
-Большой опыт работы с детьми разных возрастов
-Опыт ведения социальных сетей, подготовкастатей
-Водительские права категории В