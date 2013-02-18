wlopatyuk

Василий Лопатюк wlopatyuk

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Преподаватель

ЮГПУ им.К.Д. Ушинского, институт исскуств, кафедра музыкальное воспитание и хоровое дережирование, выпуск 2007 года

Опыт работы более 5 ти лет.

работа со звуком, создание фонограмм, оформление курсовых, дипломных работ по методике музыкального воспитания

В зависимости от финансовых возможностей заказчика и сроков на проект, мы можем использовать как готовые работы так и создание новых

Мы будем рады Вашим предложениям!

Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
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от 10 дней
#2259
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#5144
Переводы
нет отзывов
от $1
от 3 дней
#6260