Преподаватель

ЮГПУ им.К.Д. Ушинского, институт исскуств, кафедра музыкальное воспитание и хоровое дережирование, выпуск 2007 года

Опыт работы более 5 ти лет.

работа со звуком, создание фонограмм, оформление курсовых, дипломных работ по методике музыкального воспитания

В зависимости от финансовых возможностей заказчика и сроков на проект, мы можем использовать как готовые работы так и создание новых

Мы будем рады Вашим предложениям!