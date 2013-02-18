Преподаватель
ЮГПУ им.К.Д. Ушинского, институт исскуств, кафедра музыкальное воспитание и хоровое дережирование, выпуск 2007 года
Опыт работы более 5 ти лет.
работа со звуком, создание фонограмм, оформление курсовых, дипломных работ по методике музыкального воспитания
В зависимости от финансовых возможностей заказчика и сроков на проект, мы можем использовать как готовые работы так и создание новых
Мы будем рады Вашим предложениям!
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