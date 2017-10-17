wmaster3001

Приватный проект.
- $50Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется описание для 3 игр на англ. языке, каждый объемом ~1800 знаков. Тексты нужны чуть более качественные и более детальнее, чем обычно. Например, чтобы в тексте было больше технической информации, о разработчике, каких-то важных датах ...Завершен6 лет назад
- $300
Приватный проект, все детали в ЛС.Завершен6 лет назад
- $250
Заказ 125 текстов по 1000 знаков для игр/программ. Приватный проект.Завершен6 лет назад
- $90
Нужны 30 уникальных описаний на англ. языке для популярных игр, по 1500 знаков каждый. За каждый материал 3 wmz. Описания будут публиковаться на тот же сайт (в черновики). Все как и в прошлые разы, id ...Завершен6 лет назад
- $30
Приветствую! Нужны 10 описаний на англ. языке для популярных игр, по 1500 знаков каждый. За каждый материал 3 wmz.Описания будут публиковаться на тот же сайт (в черновики). Все как и в прошлые разы, только id добавлять ...Завершен6 лет назад
- $54
Добрый день. Нужны 36 описаний на англ. языке, по 1000 знаков каждый. Все подробности отправлю исполнителю.Завершен6 лет назад
- $150
Приветствую! Ищу автора текстов для постоянного наполнения сайта игровой тематики. - Нужно добавлять по 5 материалов в день (5 дней в неделю), объемом 1000-1200 знаков без пробелов. - Сайт на англ. языке, по-этому описания игр должны быть на ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт6 лет назад