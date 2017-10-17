wmaster3001

Сергей wmaster3001

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Описание для разделов сайта
Постоянные заказчики - мои любимые заказчики! Спасибо за доверие Сергей. Всегда рада и готова поработать с Вами!
Спасибо за работу, тексты что надо получились!
Ответный отзыв
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$18
10 баллов
6 лет назад
Описание для 3 игр на англ. языке
Отличный заказчик! С удовольствием поработаю еще!
Все отлично, как и всегда! Рекомендую.
Ответный отзыв
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$300
10 баллов
6 лет назад
Заказ 100 описаний на англ. яз. по 1500 знаков
Спасибо за интереснейший проект! Жду следующих заказав!
Рекомендую Ольгу как профессионала в своём деле! Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Заказ 125 текстов
Сергей, отличный заказчик, с которым приятно работать! Рада нашему сотрудничеству. :)
Качество работы на высоте! Отличные тексты для сайта.
Ответный отзыв
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$2
10 баллов
6 лет назад
30 описаний на англ. языке
Спасибо за Ваше доверие и за приятный бонус к оплате! Рада сотрудничеству!
Отличные тексты, все как нужно! Рекомендую.
Ответный отзыв