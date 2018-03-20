Создаем, продвигаем и поддерживаем сайты.
Миссия
Реализовать мечты клиента
Наши преимущества:
1. Компания WM Studio доводит каждый проект до конца, что подтверждают многочисленные отзывы, представленные здесь.
2. Даже странные просьбы клиента – закон! И обсуждению не подлежат.
3. Обращаем внимания на мелочи
4. Сдаем проекты в срок
5. Крутой дизайн
Компания WM Studio – Команда профессионалов ориентированная на результат.
Это означает:
Компании важен результат работы.
Компания переживает, если клиент не достигает целей, и пытается помочь.
Вот уже 3 года, компания получает только положительные отзывы.
Это не просто слова, это означает:
Программисты, реализуют даже то, о чем клиент не знал или не задумывался.
Верстальщики, учтут варианты и типы экранов.
Менеджеры проектов, проверяют проект, как для себя.
Контент-менеджеры, пишут текста с учетом продвижения бренда или товара в нужном клиенту регионе.
SEO-специалисты, оптимизируют сайт с учетом последних тенденции.
Для каждого сотрудника WM Studio, успех клиента – личный успех и плюс один в карму.
Ценности:
В компании работают фанаты веб программирования.
Выпускаем проекты, в которых проверяем каждую деталь.
Отвечаем репутацией за качество продуктов.
Точкой отсчета сбора нашей команды можно считать 2015 год, на тот момент в команде было 4 человека с офисом в г. Воткинск. С того времени проделана большая работ в подборе и обучении профессионалов своего дела, сделано множество проектов которые все доведены до конца для разных стран и на различных платформах. В 2018 год наша команда вошла со штатом 25 человек и тремя представительствами в Ижевске, Воткинске и Санкт-Петербурге.
Темпы развития не спадают. Появились новые направления:
Айдентика
Рекламная продукция
Брендинг
Продвижение бизнеса
Автоматизация бизнес процессов
Наши довольные клиенты живут и работают в – России, Германии, Франции, Белоруссии, Китае, Японии и Эстонии
Основные платформы: OctoberCMS, Opencart, Bitrix, Laravel, Drupal