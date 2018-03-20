WMStudio - Создание сайтов под ключ

Создаем, продвигаем и поддерживаем сайты.

Миссия

Реализовать мечты клиента

Наши преимущества:

1. Компания WM Studio доводит каждый проект до конца, что подтверждают многочисленные отзывы, представленные здесь.

2. Даже странные просьбы клиента – закон! И обсуждению не подлежат.

3. Обращаем внимания на мелочи

4. Сдаем проекты в срок

5. Крутой дизайн

Компания WM Studio – Команда профессионалов ориентированная на результат.

Это означает:

Компании важен результат работы.

Компания переживает, если клиент не достигает целей, и пытается помочь.

Вот уже 3 года, компания получает только положительные отзывы.

Это не просто слова, это означает:

Программисты, реализуют даже то, о чем клиент не знал или не задумывался.

Верстальщики, учтут варианты и типы экранов.

Менеджеры проектов, проверяют проект, как для себя.

Контент-менеджеры, пишут текста с учетом продвижения бренда или товара в нужном клиенту регионе.

SEO-специалисты, оптимизируют сайт с учетом последних тенденции.

Для каждого сотрудника WM Studio, успех клиента – личный успех и плюс один в карму.

Ценности:

В компании работают фанаты веб программирования.

Выпускаем проекты, в которых проверяем каждую деталь.

Отвечаем репутацией за качество продуктов.

Точкой отсчета сбора нашей команды можно считать 2015 год, на тот момент в команде было 4 человека с офисом в г. Воткинск. С того времени проделана большая работ в подборе и обучении профессионалов своего дела, сделано множество проектов которые все доведены до конца для разных стран и на различных платформах. В 2018 год наша команда вошла со штатом 25 человек и тремя представительствами в Ижевске, Воткинске и Санкт-Петербурге.

Темпы развития не спадают. Появились новые направления:

Айдентика

Рекламная продукция

Брендинг

Продвижение бизнеса

Автоматизация бизнес процессов

Наши довольные клиенты живут и работают в – России, Германии, Франции, Белоруссии, Китае, Японии и Эстонии

Основные платформы: OctoberCMS, Opencart, Bitrix, Laravel, Drupal