Почему именно я должен взяться за ваш проект? Вот некоторые из моих достижений:

- Выпускной курс по направлению подготовки "Журналистика".

- Имею несколько дипломов по повышению квалификации (в том числе как спортивный журналист и по программе "Новые стандарты в современной журналистике").

- Окончил курс по дизайну СМИ, а также знаю основы воздействия цветов на человека.

- Работаю дизайнером на родном факультете, а именно: делаю афиши, поздравительные плакаты, флаеры и т.д.

- Сотрудничаю с некоммерческой организацией "ЭкоСфера" как дизайнер и руководитель пресс-службы.

- Имею ряд публикаций в газетах и интернет-изданиях.

Какие у меня навыки?

- Уверенный пользователь программы Photoshop. Могу выполнить там почти любую операцию, вплоть до создания GIF-анимаций. Сделать афишу, текст, логотип в ней не проблема.

- Могу грамотно и, что немаловажно, оригинально писать. За все проекты стоит "отлично", процент оригинальности выше 95.

- Умею общаться с клиентами вежливо и учтиво, прислушиваться к ним и быть внимателен к их желаниям.