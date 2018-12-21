wntdie

Маргарита wntdie

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
2D художник

Занимаюсь профессиональной обработкой фотографий (многие работы выкладываю в инстаграм под ником @wntdie) 

Работаю 2D-художником, владею Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. 

IllustratorPhotoshop
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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
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5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Совместить две картинки в одну или...
Хорошая девушка, - все выслушала и правильно сделала в самые короткие сроки!
оплата была произведена в срок, задача объяснена. С удовольствием буду сотрудничать в следующий раз
Ответный отзыв