2D художник
Занимаюсь профессиональной обработкой фотографий (многие работы выкладываю в инстаграм под ником @wntdie)
Работаю 2D-художником, владею Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
Действие аккаунта приостановлено!
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
- Book "over the garden wall"120 просмотров
- Иллюстрации, иконки, арт179 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
5 лет назад
Хорошая девушка, - все выслушала и правильно сделала в самые короткие сроки!
Ответный отзыв
оплата была произведена в срок, задача объяснена. С удовольствием буду сотрудничать в следующий раз