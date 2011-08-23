РЕЗЮМЕ
Должность: flash-программист AS2/AS3
Личные данные:
Ф.И.О.: Фролов Антон Владимирович
Категория: IT компьютеры, Интернет
Город: Одесса
Вид занятости: полный рабочий день
Год рождения: 1986
Телефон: 0-63-1212986
Образование: высшее
Период обучения: сентябрь 2004 – июнь 2009
Вуз: Одесский национальный политехнический университет
Специальность: Электромеханические системы автоматизации и электропривод
Опыт работы:
Период работы: сентябрь 2007 – август 2009
Компания: Одесское специальное конструкторское бюро
Сфера деятельности компании: Инженеры/Технологи/Проектировщики
Должность: Инженер-исследователь
Период работы: август 2009 – настоящее время
Компания: компания занимающаяся разработкой и поддержкой online flash-игр
Сфера деятельности компании: IT компьютеры, Интернет
Должность: флеш-программист
Знание языков:
Английский — Средний, чтение технической документации
О себе:
Flash AS2/AS3, AIR, FLEX, XML, JSON(разработка клиент-серверных online игр, правка кода, исправление багов, создание баннеров).
ICQ: 947-30-87
Skype: woland530
телефон: (063)121-29-86
e-mail [email]