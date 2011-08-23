woland24

Антон Фролов woland24

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Flash AS2\AS3. Flex, AIR

РЕЗЮМЕ

Должность: flash-программист AS2/AS3

Личные данные:

Ф.И.О.: Фролов Антон Владимирович

Категория: IT компьютеры, Интернет

Город: Одесса

Вид занятости: полный рабочий день

Год рождения: 1986

Телефон: 0-63-1212986

Образование: высшее

Период обучения: сентябрь 2004 – июнь 2009

Вуз: Одесский национальный политехнический университет

Специальность: Электромеханические системы автоматизации и электропривод

Опыт работы:

Период работы: сентябрь 2007 – август 2009

Компания: Одесское специальное конструкторское бюро

Сфера деятельности компании: Инженеры/Технологи/Проектировщики

Должность: Инженер-исследователь

Период работы: август 2009 – настоящее время

Компания: компания занимающаяся разработкой и поддержкой online flash-игр

Сфера деятельности компании: IT компьютеры, Интернет

Должность: флеш-программист

Знание языков:

Английский — Средний, чтение технической документации

О себе:

Flash AS2/AS3, AIR, FLEX, XML, JSON(разработка клиент-серверных online игр, правка кода, исправление багов, создание баннеров).

ICQ: 947-30-87

Skype: woland530

телефон: (063)121-29-86

e-mail [email]

Разработка игр
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от $1
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