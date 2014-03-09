Художник, дизайнер, Core Draw

Свободно рисую рукой, очень быстро и свободно владею Core Draw, легко разрабатываю очень креативные и творческие идеи на любую тематику. Поставьте задачу, и я постараюсь сделать все возможное и невозможное в рамках бюджета или ваших желаний! Если считаете, что буду вам полезен - обращайтесь, обязательно договоримся!

Образования: - художественное, отделение живопись;

- экономическое, маркетинг, менеджмент.

ЧТО Я ДЕЛАЮ:

1) Консультирую и разрабатываю рекламные компании для продвижения товаров и услуг.

2) Придумываю креативные идеи в наружной рекламе, а так же технологию их реализации.

3) Рисую карандашом на бумаге или в векторе на экране- по желанию заказчика.

ЧТО Я НЕ ДЕЛАЮ: проекты для политики, военных, азартных игр, секс и интим услуг, магии, МЛМ и всяческих афер, а так же на табачные, алкогольные и наркотические темы... Не дорабатываю чужое.