wolfan

Андрей Волков wolfan

 
NaN летРоссия/Калуга
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

1. ФИО: Волков Андрей Анатольевич

2. Вакансия: web-программист

3. Год рождения: 18 августа 1983г.

4. Адрес проживания: Россия, г.Калуга,ул.Клюквина 3-44

5. Образование: КФ МГТУ им.Баумана, специальность - Компьютерные системы и сети

6. Опыт работы: программирование ~ 5лет, программирование на PHP ~ 1,5 лет

7. Навыки и умения: HTML, JavaScript, ActionScript, PHP, MySQL

8. Владение иностранным языком: Английский технический - свободное чтение

9. Дополнительные сведения: Некоторые работы - activit.ru, defendingwomen.com, cityjоb.ru, radesign.ru

PHPJavascriptMySQLHTML