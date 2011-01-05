1. ФИО: Волков Андрей Анатольевич
2. Вакансия: web-программист
3. Год рождения: 18 августа 1983г.
4. Адрес проживания: Россия, г.Калуга,ул.Клюквина 3-44
5. Образование: КФ МГТУ им.Баумана, специальность - Компьютерные системы и сети
6. Опыт работы: программирование ~ 5лет, программирование на PHP ~ 1,5 лет
7. Навыки и умения: HTML, JavaScript, ActionScript, PHP, MySQL
8. Владение иностранным языком: Английский технический - свободное чтение
9. Дополнительные сведения: Некоторые работы - activit.ru, defendingwomen.com, cityjоb.ru, radesign.ru
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