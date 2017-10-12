wolfitamin

Графический дизайнер, логомейкер.

\\\\\ МОЕ ПОРТФОЛИО: https://www.behance.net/radikvolf30ef

Приоритетное направление – полиграфическая верстка, фирменные стили.

Печатная продукция: брошюры, каталоги, буклеты, баннеры, обложки, постеры, визитные карточки, флаеры.

Внимательное и ответственное отношение ко всем проектам.

Отличное знание Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign

По всем вопросам писать на почту [email protected] или звонить/писать на номер +7 981 7050988 (whats app, telegram)