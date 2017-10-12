wolfitamin

Родион Амбалов wolfitaminwolfitamin
26 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Графический дизайнер, логомейкер.
\\\\\ МОЕ ПОРТФОЛИО: https://www.behance.net/radikvolf30ef
Приоритетное направление – полиграфическая верстка, фирменные стили.
Печатная продукция: брошюры, каталоги, буклеты, баннеры, обложки, постеры, визитные карточки, флаеры.
Внимательное и ответственное отношение ко всем проектам.
Отличное знание Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign
По всем вопросам писать на почту [email protected] или звонить/писать на номер +7 981 7050988 (whats app, telegram)
Действие аккаунта приостановлено!