Креативный продающие лэндинги под ключ
Занимаюсь профессионально разработкой продающих лэндинг пейжд под ключ. Адаптивная верстка, iPhone(вертикальный и горизонтальный), iMac(24-27”) Планшеты.Возьмусь за Ваш проект и выполню в кратчайшие сроки - работаю только одновременно над 1 проектом, за новый берусь только как сдаю старый. Примеры моих последних работ:french-school.ru
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HTML-верстка
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от $200
от 3 дней
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Дизайн сайтов
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от $100
от 1 дня
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Презентации
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$10/час
от 1 дня
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Сайты «под ключ»
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от $250
от 3 дней
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Системное администрирование
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
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