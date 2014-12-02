Креативный продающие лэндинги под ключ

Занимаюсь профессионально разработкой продающих лэндинг пейжд под ключ. Адаптивная верстка, iPhone(вертикальный и горизонтальный), iMac(24-27”) Планшеты.Возьмусь за Ваш проект и выполню в кратчайшие сроки - работаю только одновременно над 1 проектом, за новый берусь только как сдаю старый. Примеры моих последних работ:french-school.ru

http://s-and-c.ru/lp/

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