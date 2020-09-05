Администратирование и создание сайтов
Администратирование серверов, создание сайтов, администартирование БД
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Портфолио
- HTML, js, php верстка, функционал134 просмотра
- 1C Bitrix интеграция, функционал134 просмотра
- Сайт под ключ дизайн, верстка, функционал121 просмотр
HTML-верстка
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Веб-программирование
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Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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Системы управления (CMS)
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