Выполню переводы с Английского на Русский и обратно.
ЖУРБИН Виктор Алексеевич
Эл. почта: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
Уровень образования: Неполное высшее.
C 2005 по настоящее время.
Московский Государственный Лингвистический Университет (бывший Институт Иностранных Языков им. Мориса Тореза); Переводческий факультет, специальность – лингвист-переводчик, 3 курс (дневное отделение).
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
С 2006 г. выполняю частные заказы на письменные переводы широкого профиля.
Обязанности: перевод (англ-рус/рус-англ) бизнес-планов, статей, веб-контента, резюме, технической документации.
Доп. сведения:
Иностранные языки: английский – свободно, французский – базовые знания.
Заказы выполняю аккуратно, качественно и быстро.
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