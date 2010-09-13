Выполню переводы с Английского на Русский и обратно.

ЖУРБИН Виктор Алексеевич

Эл. почта: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

Уровень образования: Неполное высшее.

C 2005 по настоящее время.

Московский Государственный Лингвистический Университет (бывший Институт Иностранных Языков им. Мориса Тореза); Переводческий факультет, специальность – лингвист-переводчик, 3 курс (дневное отделение).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

С 2006 г. выполняю частные заказы на письменные переводы широкого профиля.

Обязанности: перевод (англ-рус/рус-англ) бизнес-планов, статей, веб-контента, резюме, технической документации.

Доп. сведения:

Иностранные языки: английский – свободно, французский – базовые знания.

Заказы выполняю аккуратно, качественно и быстро.