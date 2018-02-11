wonder_woman1

Статьи, фото, SMM
Добрый день, уважаемый заказчик!
С радостью возьмусь за написание статьи (обзорный/рекламный материал, материал для главной страницы сайта, описание продукта).
Ведение аккаунтов в социальных сетях.
Также предлагаю готовые фотоматериалы, рассмотрю Ваши предложения с фото на заказ.
Цена будет зависеть от сложности, объемов и сроков работы.
Вы всегда можете предложить свою цену, буду рада рассмотреть любые предложения!
Образование: полное высшее, специальность: журналистика.
Действие аккаунта приостановлено!