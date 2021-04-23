woodiergore

Интернет - мой офис

Я - тот самый человек, который любит Интернет и всё, что с ним связано.

Осваиваю технологии начиная от железяк и заканчивая созданием контента.

Я настолько люблю это дело, что два года учусь в IT-колледже и прохожу курсы по улучшению своих навыков.

Что касается профессии, в первую очередь я - программист. Знаю языки C# и Python

Я способен писать код до тех пор, пока его не допишу до конца.

Вставляю комментарии, чтобы вам было понятно, что с программой происходит.

Помимо программирования, я также увлекаюсь писательством и написанием статей для вашего проекта.

Пишу грамотно, соблюдая правила (это факт)

Заказы выполняю четко по вашему желанию и в срок 