woodiergore

Интернет - мой офис
Я - тот самый человек, который любит Интернет и всё, что с ним связано.
Осваиваю технологии начиная от железяк и заканчивая созданием контента.
Я настолько люблю это дело, что два года учусь в IT-колледже и прохожу курсы по улучшению своих навыков.
Что касается профессии, в первую очередь я - программист. Знаю языки C# и Python
Я способен писать код до тех пор, пока его не допишу до конца.
Вставляю комментарии, чтобы вам было понятно, что с программой происходит.
Помимо программирования, я также увлекаюсь писательством и написанием статей для вашего проекта.
Пишу грамотно, соблюдая правила (это факт)
Заказы выполняю четко по вашему желанию и в срок
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