woodnov

Артем woodnov

 
51 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$30
10 баллов
9 лет назад
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Доволен сотрудничеством! Суть задачи понял с нескольких слов. Оплата роботы очень хорошая. Советую всем!
Сказать, что это хороший исполнитель, значит не сказать ничего! Если он взялся за ваш проект значит вам повезло! Мега коммуникабельный! Сроки? Да делает на лету!!! Качество? На высшем уровне!!! Понимание задачи ПРОСТО НЕ ВЕРОЯТНОЕ (хотя можно сказать, что я ставил ему задачу на кухонном языке)! Я не то что советую Вам с ним работать, я буду и сам с ним в дальнейшем работать!!! Очень рекомендую!
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