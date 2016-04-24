Сказать, что это хороший исполнитель, значит не сказать ничего! Если он взялся за ваш проект значит вам повезло! Мега коммуникабельный! Сроки? Да делает на лету!!! Качество? На высшем уровне!!! Понимание задачи ПРОСТО НЕ ВЕРОЯТНОЕ (хотя можно сказать, что я ставил ему задачу на кухонном языке)! Я не то что советую Вам с ним работать, я буду и сам с ним в дальнейшем работать!!! Очень рекомендую!