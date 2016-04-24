$7
Приветствую! Нужен специалист по макросам для word.
Прикладное ПО3 заявки
Закрыт
7 лет назад
Приветствую! Нужен специалист по макросам для word.
Модуль конвертации. Подробнее см. прикрепленный файл. По цене и срокам жду ваши предложения.
Данный заказ ориентирован на тех, кто знаком с ПС "Единая касса" и уже интегрировал ее. Исполнитель должен быть свободен в данный момент, и способен приступить к исполнению сразу после согласования заказа. Сайт самописный, установлена "РОБОКАССА". Необходимо удалить оплату ...
Форма размещения заказа с обязательными полями и проверкой на корректность их заполнения. Обработка загружаемого файла (файл в формате .doc или .docx): подсчет страниц загружаемого файла с последующим перенаправленим для оплаты в платежный агрегатор "Robokassa". ...