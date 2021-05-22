woodyholycaso

Копирайтер, редактор, переводчик

Здравствуйте!Я переводчик, работаю с русским, украинским и английским языком. Также пишу тексты на эти языках: для лендингов, блогов, соц. сетей.Сейчас работаю младшим маркетологом в Altum Agency:

занимаюсь лидогенерацией

работаю над текстами для темплейтов

веду переписку на делом английском

Также занимаюсь созданием контента и наполнением сайтов: копирайтингом. По образованию филолог, владею 3 языками на высоком уровне (могу проходить собеседование и общаться) - английский, украинский и русский. Итальянским владею на уровне В1, есть сертификат, проходила обучение в Италии в течение месяца.Английским владею на уровне С1, есть сертификат, проходила трехнедельное обучение с native speakers.Работала контент-менеджером, писала статьи о салонном бизнесе.Также писала статьи об искусстве для Телеграм-канала.Пишу наязыках.Занимаюсь переводом с/на английский с/на русского и украинского.Есть опыт в написании текстов для Инстаграма, Вконтакте. Есть опыт работы СЕО-копирайтером на английском языке. (ElegantOptimizer)