Профессиональный кейвордист
Здравствуйте, друзья. Менязовут Анна.
Предлагаю услуги кейвординга для стоковыхвидео и фото файлов.
Атрибутировала более 20.000 фото и видеофайлов.
Расстановка ключевых слов ВРУЧНУЮ в порядке значимости.
Учитываю все Ваши пожелания к работе.
Работаю в Adobe Bridge и StockSubmitter
Оплата по факту выполнения работы.
Бесплатное тестовое задание до 5 файлов,чтобы учесть ваши пожелания.
Ссылка на доходы стоков: https://yadi.sk/d/SJntszBFKVGIfg?w=1
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- ДОХОДЫ стоков21 просмотр