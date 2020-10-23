Профессиональный кейвордист

Здравствуйте, друзья. Менязовут Анна.

Предлагаю услуги кейвординга для стоковыхвидео и фото файлов.

Атрибутировала более 20.000 фото и видеофайлов.

Расстановка ключевых слов ВРУЧНУЮ в порядке значимости.

Учитываю все Ваши пожелания к работе.

Работаю в Adobe Bridge и StockSubmitter

Оплата по факту выполнения работы.

Бесплатное тестовое задание до 5 файлов,чтобы учесть ваши пожелания.

Ссылка на доходы стоков: https://yadi.sk/d/SJntszBFKVGIfg?w=1