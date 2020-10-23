woozycherry_ya

Анна woozycherry_ya

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональный кейвордист

Здравствуйте, друзья. Менязовут  Анна.

 Предлагаю услуги кейвординга для стоковыхвидео и фото файлов.

 Атрибутировала более 20.000 фото и видеофайлов.

 Расстановка ключевых слов ВРУЧНУЮ в порядке значимости.

 Учитываю все Ваши пожелания к работе.

  Работаю в Adobe Bridge и StockSubmitter

Оплата по факту выполнения работы.

 Бесплатное тестовое задание до 5 файлов,чтобы учесть ваши пожелания.

 Ссылка на доходы стоков: https://yadi.sk/d/SJntszBFKVGIfg?w=1

Портфолио