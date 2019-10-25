Здравствуйте! Меня зовут Александр.
Фотография - это моя жизнь и профессия с 1980 года, с короткими "отвлечениями" в брокерскую, коммерческую, производственную, издательскую и общественную деятельности.
Работал в издательстве корректором текстов для периодики в СМИ.
Имею навыки в технической, бытовой и художественной съёмках.
С цифрой работаю с 2003 года. Сейчас - в основном постобработка видео и фото: ретушь, реставрация, обтравка, перевод растра в вектор, коррекция цвета, перспективных и объективных искажений, предпечатная подготовка, коллаж, слайд шоу, видео-коктейли из фото и видео файлов, монтаж, художественное оформление и так далее.
По характеру подхода к работе: технарь - в руках побывала самая необычная техника и программы.
Усидчив, ответственен, коммуникабелен.
К исполнению приступаю после полного согласования итоговой задачи и исполнения пробного "шара" - работаю на результат, хотя, процесс тоже нравится.