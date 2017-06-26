wordp

Станислав Михайлов wordp

 
34 годаКазахстан/Алматы
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Vzyuk
Зюк 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Перенос сайта на локальный сервер
Хороший заказчик, задания понятны, общение приятное, оплата во время! Рекомендую работать с данным человеком!
Спасибо за проделанную работу! Все было быстро, качественно, не дорого. Будем обращаться еще не однократно!!!!!!!!!!!!!!
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