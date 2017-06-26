ДД! Необходимо доработать сайт на движке wordpress. Более подробную инфу скину в ЛС.
Системы управления (CMS)7 заявок
Закрыт
6 лет назад
ДД! Необходимо доработать сайт на движке wordpress. Более подробную инфу скину в ЛС.
Добрый день! Наша компания ищет специалиста, который за приемлемую цену, и в адекватные сроки выполнит следующие работы 1) создание дочерней темы, обновление Wordpress 2) оптимизировать работу по показателям Google Page Speed не менее 90 3) ...
Добрый день! Необходимо перенести сайт на движке wordpress, на локальный сервер open server или denwer? Интересует сроки исполнения, и цена!
Добрый день! Нужно изменить шрифт в подвале, сделать отступы меньше между строчками. Какая цена, и какие сроки? Можем подкидывать работу раз в неделю.... Движок вордпрес