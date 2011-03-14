Необходимо подобрать картинки к 320ти словам по теме путешествия. Эти картинки будут использоваться для он-лайн курса английского языка. Пример 1: http://wordsteps.com/vocabulary/gadget/16585/7 В данном примере слова простые и односложные. Пример ...
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Есть приложение по изучению иностранных слов, типо такого: http://wordsteps.com/wmc/wordsteps_mobile_client/ Тут джава версия, сейчас готова Андроид версия. Необходимо нарисовать "секси" дизайн, такой, чтобы только от одного дизайна хотелось бы пользоваться приложением (хотя функциональная часть ...Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать перевод договора о сотрудничестве на поставку товара из США. Слов: 7087 Знаков без пробелов: 38 801. Пример пары частей: --------------------------------------- Distributor will ...Переводы1 исполнительЗавершен14 лет назад
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Добрый день. На сервисе WordSteps.com есть тематические курсы: Активный словарный запас, Бизнес курс. Необходимо составить подобный курс по теме путешествия, либо другой интересной теме, в которой вы компетентны, возможно имеете ...Прочее4 заявкиЗакрыт14 лет назад