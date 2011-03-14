Есть приложение по изучению иностранных слов, типо такого: http://wordsteps.com/wmc/wordsteps_mobile_client/ Тут джава версия, сейчас готова Андроид версия. Необходимо нарисовать "секси" дизайн, такой, чтобы только от одного дизайна хотелось бы пользоваться приложением (хотя функциональная часть ...