wordsteps

Мария wordsteps

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
WordSteps - менеджер словарного запаса

WordSteps – это персональный менеджер словарного запаса. Учить иностранные слова теперь легко, удобной и эффективно.

  • Подбор картинок к словам

    $250

    Необходимо подобрать картинки к 320ти словам по теме путешествия. Эти картинки будут использоваться для он-лайн курса английского языка. Пример 1: http://wordsteps.com/vocabulary/gadget/16585/7 В данном примере слова простые и односложные. Пример ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен дизайн интерфейса для Андроид приложения

    Есть приложение по изучению иностранных слов, типо такого: http://wordsteps.com/wmc/wordsteps_mobile_client/ Тут джава версия, сейчас готова Андроид версия. Необходимо нарисовать "секси" дизайн, такой, чтобы только от одного дизайна хотелось бы пользоваться приложением (хотя функциональная часть ...

    AndroidJava
    Дизайн интерфейсов и игр2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Составление англо-русских тематический словарей

    $250

    Добрый день. На сервисе WordSteps.com есть тематические курсы: Активный словарный запас, Бизнес курс. Необходимо составить подобный курс по теме путешествия, либо другой интересной теме, в которой вы компетентны, возможно имеете ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

chocrain
Ксения 
33 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Подбор картинок к словам
Отличный заказчик: четко ставит задачу, приятно общаться, оплачивает в срок! Было приятно сотрудничать
Отличная работа!
Ответный отзыв
8davids8
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$85
10 баллов
14 лет назад
Перевод Договора поставки с английского языка
Спасибо за своевременную оплату!
Отличная работа, качественный перевод.
Ответный отзыв