work-hope99

Текст и все что с ним связано :)

Привет! Я работаю с текстом. Копирайт, рерайт, перенос текста с любых носителей: аудио, видео, сканы, фото, скриншоты в формат Word и Excel. Строю и заполняю таблицы, графики, резюме, презентации. У меня более 10 лет опыта ведения постинговых групп с глубокими текстами и стихами. Пишу стихи и издаю их в различных печатных изданиях. А еще, я мастер и помощник руководителя: провела более 500 совещаний. Имею большой опыт в торговле и логистике на руководящих должностях. Так что акции по товару, представление, креатив, логотип, новые бренды - тоже является моей квалификацией. В фри лансе стремлюсь выйти на новый уровень развития, где можно создавать компанию единомышленников и вести крупные проекты. Ну и на последок: я обожаю рисовать и пишу картины для удовольствия, интерьера и отдыха в глубоком эстетическом смысле. Имею несколько Дипломов об образовании - получив его. И на это не останавливаюсь. Успеха тебе!