Навыки:
Дизайн - Adobe Photoshop, Adobe Illustration, Adobe InDesign, Figma, UX/UI, Графический дизайн
Разработка уникального UX/UI
Landing page, Интернет - магазин, корпоративные сайты, дизайн приложений, редизайн вашего сайта.
Разработка Логотипов под ваш бизнес, Разработка брендинга компании.
Разработка сайтов - HTML, CSS, JS, JQuery, Bootstrap, SCSS/SASS, PHP, CMS Wordpress, Tilda
Верстка сайта, фронтенд, посадка сайта на CMS Wordpress, подготовка сайта под SEO
SMM - Настройка таргета, разбор аккаунта, контент-план, разработка дизайна для аккаунта Instagram
Опыт работы:
Разработка и дизайн сайтов 3 года
SMM - Работа в рекламном агентстве год
Преподаватель Веб-разработки ( за индивидуальными уроками, свяжитесь со мной по почте [email protected])
Портфолио
- Портфолио8 просмотров
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