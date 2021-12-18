Веб-дизайнер. Веб-разработчик. Front-end, SMM

Навыки:

Дизайн - Adobe Photoshop, Adobe Illustration, Adobe InDesign, Figma, UX/UI, Графический дизайн

Разработка уникального UX/UI

Landing page, Интернет - магазин, корпоративные сайты, дизайн приложений, редизайн вашего сайта.

Разработка Логотипов под ваш бизнес, Разработка брендинга компании.

Разработка сайтов - HTML, CSS, JS, JQuery, Bootstrap, SCSS/SASS, PHP, CMS Wordpress, Tilda

Верстка сайта, фронтенд, посадка сайта на CMS Wordpress, подготовка сайта под SEO

SMM - Настройка таргета, разбор аккаунта, контент-план, разработка дизайна для аккаунта Instagram

Опыт работы:

Разработка и дизайн сайтов 3 года

SMM - Работа в рекламном агентстве год

Преподаватель Веб-разработки ( за индивидуальными уроками, свяжитесь со мной по почте [email protected])