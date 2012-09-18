1. Оформление заказа. При оформлении заказа если выбран способ Самовывоз – то не должно появляться поле Адрес. Если выбрана Доставка курьером, нужно будет ввести адрес в произвольной форме. Строку ИНДЕКС убрать. 2. В блоке Покупатель – ...
- $40Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть верстка главной и внутренней страницы. Срок: Завтра в течение дня.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Надо спарсить товары в базу опенкарта. Поля: Артикул, картинка (1-3), название, описание.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Надо сверстать макет, дивная верстка. HTML 4, из "сложного" только слайдер. По ширине статичная.HTML-верстка16 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт производителя. Необходимо через админ панель наполнить базу магазинов с разбиением по городам. Магазинов порядка 200-300, информация есть. Поля для заполнения: Название, режим работы, контактная информация, сайт если есть, емаил. Пишите сразу сроки и стоимость. ...Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать базу. Для лидогенераций. Думаю многие с этим знакомы. Есть интерфейс, куда стекаются все заявки и отслеживаются путем меток откуда они пришли с какого сайта партнера. Кстати сами заявки, заполненная форма падает на почту. Также ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть не очень большой каталог запчастей, программа. Данный каталог работает с .dbf-файлами. Нужен импорт в базу msql данных файлов, прикрутить к joomla, сделать поиск по аналогии с программой.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно реализовать возможность выбора сопутствующего товара. Товаров в магазине будет немного, поэтому в админке при редактировании товара сделать выпадающий список со всеми товарами из базы с возможностью множественного выбора. Сопутствующий товар вывести при подробном просмотре ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сделать эффект перелета картинки товара в корзину и пересчета количества в корзине.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад