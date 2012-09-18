Нужно сделать базу. Для лидогенераций. Думаю многие с этим знакомы. Есть интерфейс, куда стекаются все заявки и отслеживаются путем меток откуда они пришли с какого сайта партнера. Кстати сами заявки, заполненная форма падает на почту. Также ...