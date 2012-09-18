work_web

Александр work_web

 
45 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
loginov123
Максим 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
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Спасибо за взаимовыгодное сотрудничество.
Максим сделал все быстро и качественно, никаких замечаний. Буду еще обращаться.
Ответный отзыв