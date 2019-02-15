workandr01

УслугиНа сегодняшний день собрал команду профессионалов: программисты, дизайнеры, маркетологи, переводчики, копирайтеры, инженера, режиссеры и операторы.
1. Реклама
- Контекстная (Google Adwords, Yandex Direct);
- Баннерная;
- Тизерная;
- Видео реклама (YouTube);
- Реклама в социальных сетях (SMM);
- E-mail реклама
- Составление семантического ядра сайта;
- Внутренняя оптимизации сайта;
- Анализ конкуренции рынка, просчёт частотности запросов;
- Грамотное и корректное составление МЕТА-тегов Title (Заголовок) и Description (Описание);
- Составление правильных файлов robots.txt и sitemap.xml;
- Настройка редиректов;
- Разработка ТЗ для копирайтера, составление схемы написание контента и наполнения сайта;
- Работа с системами статистики посещений и анализ трафика;
- Улучшение поведенческого фактора посетителей сайта;
- Увеличение рейтингов социальной активности;
- Повышение количества анкорных и безанкорных беклинков;
- Работа с биржами купли/продажи вечных/арендных ссылок;
- Ежемесячные отчёты о проделанной работе, список позиций, работ, план-предложение на следующий месяц
- Сайт визитка
- Landing Page
- Корпоративный сайт
- Интернет магазин
- Новостные ресурсы
- Портал
На этапе разработки закладываю внутреннею СЕО оптимизацию, что значительно сокращает будущие траты на рекламу и продвижение
Все проекты – адаптивны (сайт одинаково хорошо отображается на мобильных, планшетах и экранах с большим расширением)
4. Написание и перевод текстов
- Копирайт
- Рерайт
- Перевод
- Внутренний SEO аудит сайта (выявление ошибок сайта и рекомендации по их устранению);
- Внешний SEO аудит
- Анализ конкурентов (сравнение Вашего сайта с сайтами конкурентов);
- Анализ конверсии сайта с дальнейшими рекомендациями (определение: портрета клиента (аудитории), а также самых оптимальных источников трафика).
- Разработка сценария
- Подбор участников
- Съемка
- Монтаж
Обо мнеОбразование
Средние образование:
Школа с углубленным изучением английского языка
Имею два высших образования:
- Техническое (Киевский Политехнический Институт )
- Экономическое (Международный Университет Финансов)
С 2011 года работаю в сфере IT. За это время накопился колоссальный опыт, как и в разработке сайтов, так и в рекламе и продвижение проектов. Работал с заказчиками из разных стран, в том числе из США, Казахстана, Германии, Украины.
ДругоеС 10 лет занимался профессионально спортом, целеустремленный, аналитический состав ума. Люблю решать сложные задачи, нравиться изучать новое.
Нацелен на долгосрочное сотрудничество с увеличением доходов, как заказчика, так и моих.