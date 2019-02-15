workandr01

Андрей workandr01

 
31 годУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Предоставляю комплексные решения для реализации идей и улучшения показателей бизнеса

Услуги

На сегодняшний день собрал команду профессионалов: программисты, дизайнеры, маркетологи, переводчики, копирайтеры, инженера, режиссеры и операторы.

1. Реклама

  • Контекстная (Google Adwords, Yandex Direct);
  • Баннерная;
  • Тизерная;
  • Видео реклама (YouTube);
  • Реклама в социальных сетях (SMM);
  • E-mail реклама
2. Поисковое продвижение (SEO)
  • Составление семантического ядра сайта;
  • Внутренняя оптимизации сайта;
  • Анализ конкуренции рынка, просчёт частотности запросов;
  • Грамотное и корректное составление МЕТА-тегов Title (Заголовок) и Description (Описание);
  • Составление правильных файлов robots.txt и sitemap.xml;
  • Настройка редиректов;
  • Разработка ТЗ для копирайтера, составление схемы написание контента и наполнения сайта;
  • Работа с системами статистики посещений и анализ трафика;
  • Улучшение поведенческого фактора посетителей сайта;
  • Увеличение рейтингов социальной активности;
  • Повышение количества анкорных и безанкорных беклинков;
  • Работа с биржами купли/продажи вечных/арендных ссылок;
  • Ежемесячные отчёты о проделанной работе, список позиций, работ, план-предложение на следующий месяц
3. Создание сайтовСоздаю сайты любой сложности:

  • Сайт визитка
  • Landing Page
  • Корпоративный сайт
  • Интернет магазин
  • Новостные ресурсы
  • Портал
Работаю с PHP, Laravel, Yii, Laravel, Symfony, Zend Framework, HTML, CSS, Bootstrap, WordPress, MODx,

На этапе разработки закладываю внутреннею СЕО оптимизацию, что значительно сокращает будущие траты на рекламу и продвижение

Все проекты – адаптивны (сайт одинаково хорошо отображается на мобильных, планшетах и экранах с большим расширением)

4. Написание и перевод текстов

  • Копирайт
  • Рерайт
  • Перевод
5. Аналитика и аудит
  • Внутренний SEO аудит сайта (выявление ошибок сайта и рекомендации по их устранению);
  • Внешний SEO аудит
  • Анализ конкурентов (сравнение Вашего сайта с сайтами конкурентов);
  • Анализ конверсии сайта с дальнейшими рекомендациями (определение: портрета клиента (аудитории), а также самых оптимальных источников трафика).
6. Создание видео
  • Разработка сценария
  • Подбор участников
  • Съемка
  • Монтаж

Обо мне

Образование

Средние образование:

Школа с углубленным изучением английского языка

Имею два высших образования:

  • Техническое (Киевский Политехнический Институт )
  • Экономическое (Международный Университет Финансов)
Работа

С 2011 года работаю в сфере IT. За это время накопился колоссальный опыт, как и в разработке сайтов, так и в рекламе и продвижение проектов. Работал с заказчиками из разных стран, в том числе из США, Казахстана, Германии, Украины.

ДругоеС 10 лет занимался профессионально спортом, целеустремленный, аналитический состав ума. Люблю решать сложные задачи, нравиться изучать новое.

Нацелен на долгосрочное сотрудничество с увеличением доходов, как заказчика, так и моих.

PHPWordPressLaravelHTMLCSSBootstrapMODXYiiSymfonyСайт-визиткаАудит сайтаSEO-аудит сайтаСемантическое ядроGoogle AdsSEO-оптимизация