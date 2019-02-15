workandr01

Предоставляю комплексные решения для реализации идей и улучшения показателей бизнеса

Услуги На сегодняшний день собрал команду профессионалов: программисты, дизайнеры, маркетологи, переводчики, копирайтеры, инженера, режиссеры и операторы.

1. Реклама

Контекстная (Google Adwords, Yandex Direct);

Баннерная;

Тизерная;

Видео реклама (YouTube);

Реклама в социальных сетях (SMM);

E-mail реклама

Составление семантического ядра сайта;

Внутренняя оптимизации сайта;

Анализ конкуренции рынка, просчёт частотности запросов;

Грамотное и корректное составление МЕТА-тегов Title (Заголовок) и Description (Описание);

Составление правильных файлов robots.txt и sitemap.xml;

Настройка редиректов;

Разработка ТЗ для копирайтера, составление схемы написание контента и наполнения сайта;

Работа с системами статистики посещений и анализ трафика;

Улучшение поведенческого фактора посетителей сайта;

Увеличение рейтингов социальной активности;

Повышение количества анкорных и безанкорных беклинков;

Работа с биржами купли/продажи вечных/арендных ссылок;

Ежемесячные отчёты о проделанной работе, список позиций, работ, план-предложение на следующий месяц

Сайт визитка

Landing Page

Корпоративный сайт

Интернет магазин

Новостные ресурсы

Портал

Работаю с PHP, Laravel, Yii, Laravel, Symfony, Zend Framework, HTML, CSS, Bootstrap, WordPress, MODx,

На этапе разработки закладываю внутреннею СЕО оптимизацию, что значительно сокращает будущие траты на рекламу и продвижение

Все проекты – адаптивны (сайт одинаково хорошо отображается на мобильных, планшетах и экранах с большим расширением)

4. Написание и перевод текстов

Копирайт

Рерайт

Перевод

Внутренний SEO аудит сайта (выявление ошибок сайта и рекомендации по их устранению);

Внешний SEO аудит

Анализ конкурентов (сравнение Вашего сайта с сайтами конкурентов);

Анализ конверсии сайта с дальнейшими рекомендациями (определение: портрета клиента (аудитории), а также самых оптимальных источников трафика).

Разработка сценария

Подбор участников

Съемка

Монтаж

Обо мне

Средние образование:

Школа с углубленным изучением английского языка

Имею два высших образования:

Техническое (Киевский Политехнический Институт )

Экономическое (Международный Университет Финансов)

С 2011 года работаю в сфере IT. За это время накопился колоссальный опыт, как и в разработке сайтов, так и в рекламе и продвижение проектов. Работал с заказчиками из разных стран, в том числе из США, Казахстана, Германии, Украины.

ДругоеС 10 лет занимался профессионально спортом, целеустремленный, аналитический состав ума. Люблю решать сложные задачи, нравиться изучать новое.

Нацелен на долгосрочное сотрудничество с увеличением доходов, как заказчика, так и моих.