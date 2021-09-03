workerworks

Всем привет! Нужен верстальщик/вэбдизайнер/который умеет делать ленды/преленды для гемблинг-офферов (казино). В каждой работе,обязательно уметь удовлетворять следующии критерии : -Сайт должен быть оптимизирован под моб. устройства -Сайт должен выглядеть сочно и хорошо конвертить Примеры : преленды с сундуками фортуны,сундуками и тд ...