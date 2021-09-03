workerworks

Игорь workerworks

 
33 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
teleg:mooolek

teleg:mooolek

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Axie Infinity

    Всем привет! В целях запуска масштабной сетки в игре Axie Infinity, набираем команду Финансы и все издержки с нашей стороны. С вашей время и энергичность) Пишем тгм--workerworks

    Тестирование ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Google Adwords

    Здравствуйте! Ищем агентские рекламные аккаунты Google Adwords. Интересуют аккаунты с уже открученными рекламными бюджетами (НЕ КРЕДИТНЫЕ СРЕДСТВА!) на различные белые компании. Готовы выкупать аккаунты с открутом от $100 и выше. ГЕО аккаунта ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать ленд/преленд

    Всем привет! Нужен верстальщик/вэбдизайнер/который умеет делать ленды/преленды для гемблинг-офферов (казино). В каждой работе,обязательно уметь удовлетворять следующии критерии : -Сайт должен быть оптимизирован под моб. устройства -Сайт должен выглядеть сочно и хорошо конвертить Примеры : преленды с сундуками фортуны,сундуками и тд ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    2 года назад