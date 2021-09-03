Всем привет! В целях запуска масштабной сетки в игре Axie Infinity, набираем команду Финансы и все издержки с нашей стороны. С вашей время и энергичность) Пишем тгм--workerworks
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Ищем агентские рекламные аккаунты Google Adwords. Интересуют аккаунты с уже открученными рекламными бюджетами (НЕ КРЕДИТНЫЕ СРЕДСТВА!) на различные белые компании. Готовы выкупать аккаунты с открутом от $100 и выше. ГЕО аккаунта ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Всем привет! Нужен верстальщик/вэбдизайнер/который умеет делать ленды/преленды для гемблинг-офферов (казино). В каждой работе,обязательно уметь удовлетворять следующии критерии : -Сайт должен быть оптимизирован под моб. устройства -Сайт должен выглядеть сочно и хорошо конвертить Примеры : преленды с сундуками фортуны,сундуками и тд ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт2 года назад