Удаленное администрирование серверов, техническая поддержка 24/7

Занимаюсь системным администрированием около 10 лет. За это время накопил опыт, как в надежной настройке серверов, так и их своевременном обслуживании. При этом не потерял связь с людьми — всегда помогал пользователям, будь это «бабушка из бухгалтерии» или руководитель предприятия.

Полученный опыт, наработки и неуклонное желание развиваться позволили мне запустить проект "Workiz.ru — удаленное администрирование серверов и техническая поддержка 24/7". Да, да.. я не ошибся, и это не маркетинговый ход — вы действительно можете позвонить мне в любое время по бесплатному номеру 8-800-511-24-07 и получить консультацию или удаленную помощь.

Бизнес работает 24/7. Конкурентный, развивающийся, клиентоориентированный бизнес использует решения, которые либо экономят деньги, либо их зарабатывают. Бизнес использует решения, которые работают — поэтому работает Workiz!

объясню, почему облака — это хорошо и надежно; создам облачную инфраструктуру для Вашего проекта и выполню миграцию с минимальным простоем!

настрою сервера, резервное копирование и проактивный мониторинг; возьму их на поддержку и обеспечу высокий аптайм.

предложу оптимальный вариант конфигурации железного сервера; оптимальный ЦОД для аренды или размещения Вашего оборудования.