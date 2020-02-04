workmac

Максим workmac

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-дизайнер

Бывший маркетолог, который нашёл себя в веб-дизайне. Как настоящий Максим стремлюсь выполнять работу максимально качественно. Прежде всего, специализируюсь на сайтах. Лендинги, многостраничные сайты и простые интернет-магазины.

Многостраничный сайт
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
nicepage
50 летКипр
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
$15
10 баллов
4 года назад
Консультация по разработке сайта в WordPress и Joomla в конструкторе
Очень внимательный к деталям консультант. Богатый опыт в сайтостроении. Очень ценный опыт работы с WordPress. Профессионал. Рекомендации полезны, к месту, очень содержательны. Рекомендуем!
Вежливый и справедливый заказчик, который ценит ваше и своё время. Очень рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв