Веб-дизайнер

Бывший маркетолог, который нашёл себя в веб-дизайне. Как настоящий Максим стремлюсь выполнять работу максимально качественно. Прежде всего, специализируюсь на сайтах. Лендинги, многостраничные сайты и простые интернет-магазины.