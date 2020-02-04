Веб-дизайнер
Бывший маркетолог, который нашёл себя в веб-дизайне. Как настоящий Максим стремлюсь выполнять работу максимально качественно. Прежде всего, специализируюсь на сайтах. Лендинги, многостраничные сайты и простые интернет-магазины.
Действие аккаунта приостановлено!
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$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
- Работа для дизайн конкурса (PlayStaton + Rich) 275 просмотров
- Работа для дизайн конкурса (PlayStaton + Rich) 185 просмотров
- Интересный лендинг для дизайн конференции 282 просмотра
- Интересный лендинг для дизайн конференции 190 просмотров
- Форма-калькулятор для расчёты стоимости лицензии57 просмотров
- Интернет-магазин женской одежды64 просмотра
- Лендинг программы для ресторанов64 просмотра
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
Очень внимательный к деталям консультант. Богатый опыт в сайтостроении. Очень ценный опыт работы с WordPress. Профессионал. Рекомендации полезны, к месту, очень содержательны. Рекомендуем!
Ответный отзыв
Вежливый и справедливый заказчик, который ценит ваше и своё время. Очень рекомендую к сотрудничеству!