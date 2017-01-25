Создать иконку для детского мобильного приложения. Тематика приложения. Звуки животных.
Иллюстрации и Рисунки34 заявки
Закрыт
7 лет назад
Создать иконку для детского мобильного приложения. Тематика приложения. Звуки животных.
Сайты которые нравятся по интерфейсу; http://www.stepcon.ru/, http://www.rosstroyexpert.ru/ Наш сайт делать надо красиво и главное что бы с первой страницы сайт продавал и для каждой целевой аудитории было всё видно и интересно. ...
Разработать личный кабинет для клиентов стоматологической клиник с адаптивным дизайном. С личным кабинетом с возможностью отслеживать статус гарантии, напоминания об обследованиях на телефон или емейл.