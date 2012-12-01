МСФО, управленческий учет, автоматизация, эффективная работа в Excel, Word

12 лет работы в области финансового и управленческого консультирования.

Перечень предлагаемых услуг

1. Отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО):

a) подготовка отчетности по МСФО

b) комплексное сопровождение последующего аудита данной отчетности, в том числе компаниями «большой четверки»

c) помощь заказчику в подготовке отчетности по МСФО своими силами

2. Подготовка понятной достоверной отчетности для Владельцев бизнеса

3. Помощь во внедрении автоматизированных систем учета (в т.ч. программирование 1С 7 и 8) для бухгалтерского, налогового, управленческого учета и подготовки отчетности по МСФО

4. Помощь в подготовке договоров (на русском и английском языках), в т.ч. международных, купли-продажи недвижимости, аренды, займа, анализ финансовых и налоговых последствий заключаемых договоров.

5. Помощь в разработке схем финансирования проектов, вариантов организации финансов компании и оптимизации налогообложения.

6. Экспресс-аудит компании (состояния бухгалтерского учета, налоговой отчетности, управления финансами)

7. Помощь в обработке большого объема данных (например, при восстановлении учета, при переходе на новую автоматизированную систему учета), при работе в MSExcel (поделюсь личной коллекцией макросов)

8. Научу работе в Excel на "продвинутом" уровне

Навыки:

· Опытный пользователь Microsoft Office (особенно Excel), Visual Basic, SQL, создание web страниц (в т.ч.VBScript, JScript, PHP), 1С 7 и 1С 8, Microsoft Dynamics NAV (она же Navision, Axapta), SAP, Crystal Reports, Visio, Project Expert

· Свободный английский язык

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По роду деятельности я практически в каждой компании замечал много рутинной (однообразной, периодически повторяющейся) работы в Word, Excel. Я её существенно облегчу / ускорю или безвозмездно поделюсь опытом, как это можно сделать.

Моя помощь полезна при решении, например, следующих задач:

• подготовка управленческой отчетности и отчетности по МСФО (трансформации)

• анализ эффективности работы сотрудников, процесса обработки данных, подготовки ими отчетов

• быстрая проверка предоставленных руководству отчетов

• сортировка, группировка и проверка данных перед вводом в систему при внедрении автоматизированных систем, переходе на новую систему

• повышение информационной безопасности за счет снижения влияния «человеческого фактора»

Вот некоторые результаты подобной «малой автоматизации»:

• ежемесячный ввод данных из Excel в 1С сокращен с 2-х недель тремя сотрудниками с 20% ошибок до 5-ти минут одним сотрудником при полном исключении ошибок

• проверка управленческой отчетности холдинга, подготовленной в течение 2-х недель пятью сотрудниками, выполнена одним сотрудником в течение 2-х дней (найдены существенные ошибки)

• подготовка консолидированного отчета о движении денежных средств (прямым методом) по 19 компаниям за год занимает 1 день

• ускорение подготовки консолидированного отчета о прибылях и убытках по МСФО по 19 компаниям, за год – с 20-ти до 5-ти дней, при этом значительно точнее

• подготовка реестра основных средств сокращена с 14-ти до 2-х дней

• продолжительность формирования отчета для руководства сокращена с 8-ми часов до 15 минут

• в инструкции пользователя, подготовленной в Word, размером более 1000 страниц автоматизировал расстановку более 10000 гиперссылок: документ был подготовлен вместо 1 месяца за 5 дней.

Есть коллекция мною созданных макросов, в которой, в принципе, есть аналоги макросов уже предлагаемых в сети, но есть уникальный бриллиант для быстрой сортировки/разметки данных в Excel.