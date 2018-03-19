worldisugly

Редактор/корректор

Учусь в Красноярском государственном педагогическом университете имени В.П. Астафьева. Филологический факультет, 5 курс.

Работаю в медийном агентстве полного цикла "DIGITAL", где занимаюсь написанием текстов к рекламе, постам в различных социальных сетях (Instagram, VK, facebook, OK).

До этого состояла в команде по разработке платформы ставок на спортивные события с использованием смарт контрактов и блокчейна Ethereum, где также занималась написанием текстов с основными положениями работы платформы (сайт с текстами - xwin.io)