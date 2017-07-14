worldwideweb

Олег Козлов worldwideweb

 
44 годаРоссия/Саратов
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Скрипт для гугл таблиц

    Через гугл форму данные попадают в гугл таблицу. Нужно сделать так, чтобы при добавлении новой строки в таблицу данные из этой строки (значения ячеек) подставлялись в бланк для печати (в ячейки) на другом листе таблицы, ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Защита прав на контент

    Нужно закрепить права на метод онлайн-консультации, которыйзаключается в ответе пользователем на последовательные вопросы, в результате чего он получает ответ на свой вопрос. Тема специфичная, техническая, от вас знаний техники не понадобятся (при необходимости данные предоставлю). Консультация проходит посредством ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад