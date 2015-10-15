Априори - сценарист. Тексты для коммерческой рекламы. Аудио- и видео ролики. Услуги продакшн-студии

+ от 400 рублей – сценарии для вашей рекламы (аудио ролики).

+ услуги Продакшн Студии (голос диктора, работа звукорежиссера. Подробно на сайте http://onlineproduction.ru/

Опыт работы – более 5 лет. Работали с крупными сетями/салонами, делали промо международных event-ov.

Реальное качество звучания, не делаем говноролики и не пишем говнодикторов. Годные видео ролики для интернет, видео экранов, TV (от 10 сек.)

Нужны заказчики, которые обеспечат постоянный поток заказов. В обмен – чуткое отношение к вашим заказам, СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ, приятные бонусы

p.s. Некоторые работы на FL.RU - www.fl.ru/users/wow_effect/