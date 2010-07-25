wowacom2011

Регистрация фирм, внесение изменений в Устав и ЕГРЮЛ

Сейчас ведение бизнеса очень затрудняется в виду наличия серьезного бюрократического настроя чиновников и это самая большая проблема бизнеса и России.

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Внесение изменений в Устав - перейдите по ссылке http://www.uristanet.ru/index.php/2010-07-25-15-13-19

Как провести смену Генерального директора в Обществе - перейдите по ссылке http://www.uristanet.ru/index.php/2010-08-16-11-48-06

Как провести смену юридического адреса в Обществе - перейдите по ссылке http://www.uristanet.ru/index.php/2010-09-08-18-28-03

Как подобрать название фирмы - перейдите по ссылке http://www.uristanet.ru/index.php/2010-10-17-19-01-07

Как выйти участнику из ООО - http://www.uristanet.ru/index.php/2010-10-31-20-03-42

Доменные споры и регистрация товарного знака. Данные для устранения трудностей.

Ввиду того, что в Рунете интенсификация деятельности организаций по-настоящему активно обсуждаться стала всего лишь несколько лет назад, законодательство в этой сфере остается все еще плохо организованным. С именами доменов постоянно возникают некоторые сложности, для решения которых надо привлекать специалистов. Появление такого рода проблем служит накоплению опыта в данной сфере. И самое главное тут постараться уйти от ситуации, когда возникающий спор доходит до суда, куда организации активно обращаются, причем обращаются они в суды самых различных уровней и инстанций – от местного до федерального. Бывает и такое, что предприятия доходят и до международных судов, чтобы отстоять свои права. Причина этого – наиболее отлаженная процедура судебного разбирательства в сфере доменных имен. Обычно судебные споры, связанные с деятельностью в Интернете, между теми или иными фирмами как раз и вертятся вокруг доменного имени. Причиной тому служит в большинстве случаев название Интернет-страницы. Чаще всего оно совпадает с названием фирмы, потому что это своего рода маркетинговая политика, при проведении которой можно добиваться большей отдачи от всемирной паутины. Есть два момента, которые играют самую главную роль при разрешении судебных споров : дата, когда была зарегистрирована фирма или товарный знак, и насколько надежен новый ресурс. Кроме того, идентичность между названием домена и товарной маркой будет одним из основных факторов того, что судебный спор Вы выиграете. Бывают и случаи недобросовестной конкуренции, которую очень четко можно отследить и пресечь, например, если какая-то другая организация использует доменное имя, которое идентично названию Вашего товарного знака или торговой марки, но при этом идут некоторые неточности и расхождения с его применением для брэндов, принадлежащих ей. Тем более, если сфера деятельности спорящих сторон совпадает, и фирма-конкурент просто неправильно использует домен. Очень важно, чтобы квалификация эксперта, который специализируется на разбирательствах вокруг доменных имен, была на высоком уровне, потому что именно это позволит избежать неправильных действий. И надо отметить, что, занимаясь этим видом деятельности, люди накапливают в этой сфере достаточно большой опыт по улаживанию различных споров. Кроме того, в область деятельности этих специалистов входят и споры, связанные с авторским правом, поскольку домен зачастую это не только название, а еще и какой-либо слоган, картинка, видео или очерк, что также является немаловажным в деятельности организации. А если учесть то, что в Интернете те или иные одинаковые названия появляются в огромном количестве с каждым днем, крайне важно как можно раньше зарегистрировать все необходимые брэнды, поскольку это соответственно скажется и на исходе потенциальных судебных споров, и на репутации компании. Бывают случаи, когда обе стороны могут использовать тот или иной товарный знак или марку. В этой ситуации судебное решение выносится каждый раз свое в индивидуальном порядке, но при этом крайне важную роль здесь играет дата регистрации доменного имени.