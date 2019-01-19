wowalexwow

Александр Пономарь wowalexwowwowalexwow
29 летРоссия/Октябрьский
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Набор текста качественно
Качественно наберу текст, используя ваш источник. Наберу текст со сканированных страниц - как рукописных, так и напечатанных.
Любая тематика, кратчайшие сроки. К работе отношусь ответственно.
К заказу необходимо прикрепить источник набора текста - файл, содержащий всю информацию, которую необходимо набрать, а так же указать требования по выполнению данной работы.
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