wowalexwow

Набор текста качественно

Качественно наберу текст, используя ваш источник. Наберу текст со сканированных страниц - как рукописных, так и напечатанных.

Любая тематика, кратчайшие сроки. К работе отношусь ответственно.

К заказу необходимо прикрепить источник набора текста - файл, содержащий всю информацию, которую необходимо набрать, а так же указать требования по выполнению данной работы.