Full Stack Developer, UX/UI Designer
ФАКТЫ ОБО МНЕ
— закончил Политех по компьютерным сетям и программированию
— 15 лет работаю в IT сфере
— работал в digital agency, аутсорс и продуктовых компаниях
— сопровождаю клиентов из стран ЕС, США, Канады и Азии
— работал как full-stack программистом так и менеджером команд разработки
МОИ ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
— WordPress / Tilda
ЧАСТЬ МОИХ СЕРТИФИКАТОВ
HTML, CSS, JavaScript, jQuery, React + Redux, PHP, SQL
ВЫПОЛНЯЮ РАБОТЫ
— разрабатываю сайты всех типов сложности
— разрабатываю UI / UX прототипы интерфейсов
— провожу технический SEO аудит
— провожу QA тестирование
— программирую чат-ботов и многое другое...
Портфолио
- Программирование, верстка, техническая поддержка29 просмотров
- Написание Тех. Задания, создание ux/ui прототипов20 просмотров
- Редизайн и верстка Tilda20 просмотров
- Техническая поддержка, сопровождение сайта32 просмотра
- Технический SEO аудит сайта25 просмотров
- Ux/ui прототипы и Tilda верстка lifecell20 просмотров