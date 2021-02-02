Full Stack Developer, UX/UI Designer

ФАКТЫ ОБО МНЕ

— закончил Политех по компьютерным сетям и программированию

— 15 лет работаю в IT сфере

— работал в digital agency, аутсорс и продуктовых компаниях

— сопровождаю клиентов из стран ЕС, США, Канады и Азии

— работал как full-stack программистом так и менеджером команд разработки

МОИ ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

— WordPress / Tilda

ЧАСТЬ МОИХ СЕРТИФИКАТОВ

HTML, CSS, JavaScript, jQuery, React + Redux, PHP, SQL

ВЫПОЛНЯЮ РАБОТЫ

— разрабатываю сайты всех типов сложности

— разрабатываю UI / UX прототипы интерфейсов

— провожу технический SEO аудит

— провожу QA тестирование

— программирую чат-ботов и многое другое...