Меня зовут Дарья, я начинающий копирайтер, могу освободить много времени, помогая вам с такими делами как:
НАПИСАНИЕ ПОСТОВ //120₽ за пост
- мне от вас требуется лишь точная важная информация и пожелания
- проверка текста на грамотность и другие факторы, помогаю подать его "горячим"
- вы должны написать мне краткую информацию о вашем аккаунте, а я составлю нужные тезисы для вас по 2-4 варианта на каждую подтему
- нужны к л и к а б е л ь н ы е тезисы, к примеру, для рекламы?
- подберу те, по которым люди будут переходить на ваш профиль каждую минуту
Всегда онлайн, отвечаю максимально быстро и на связи с вами
если заинтересовало, пишите, буду рада посотрудничать:
懶ТЕЛЕГРАММ @wowdarya
Действие аккаунта приостановлено!