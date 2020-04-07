Меня зовут Дарья, я начинающий копирайтер, могу освободить много времени, помогая вам с такими делами как:

НАПИСАНИЕ ПОСТОВ //120₽ за пост

мне от вас требуется лишь точная важная информация и пожелания

РЕРАЙТ ПОСТА //80₽ за пост

проверка текста на грамотность и другие факторы, помогаю подать его "горячим"

СОСТАВЛЕНИЕ ШАПКИ //150₽

вы должны написать мне краткую информацию о вашем аккаунте, а я составлю нужные тезисы для вас по 2-4 варианта на каждую подтему

ТЕЗИСЫ ДЛЯ АККАУНТА //125₽

нужны к л и к а б е л ь н ы е тезисы, к примеру, для рекламы?

подберу те, по которым люди будут переходить на ваш профиль каждую минуту

//подхожу к работе ответственно, доделываю её до того момента, пока вас не будет всё устраивать

Всегда онлайн, отвечаю максимально быстро и на связи с вами

если заинтересовало, пишите, буду рада посотрудничать:

懶ТЕЛЕГРАММ @wowdarya