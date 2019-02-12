О себе:

Высшее журналистское образование, бакалавриат.

Знание английского на уровне Advanced (сертификат о подтверждении из Burlingthon School of London)

Опыт работы в печатных СМИ: 3 года. Сотрудничал с изданиями«Российская газета», «город и горожане», «комсомольская правда» и др.

Опыт работы SMM-специалистом\контент-менеджером:4 года. Занимался разработкой контент-стратегии, а также ведением и

администрированием соц. сетей для проектов: ozonbox.ru,«БС Кардинал», киношколы IPlayи др. проектов.

Опыт работы сценаристом\креатором: 2 года. Разрабатывалсценарии и проекты для рекламной продукции брендов: Badoo, Билайн, Лукойл, Ducatti, 23mmoon, ТО Позитифф, Марьина Аптека и др.

Опыт работы по созданию презентаций для брендов: продающиепрезентации, инвест-презентации, имиджевые презентации.

Навыки:

SMM:Ведение социальных сетей

СЕО-тексты для сайтов и других рекламных источников

Копирайтинг: Написание и литературная редактура текстовлюбой сложности

Создание креативных концепций для event проектов

Написание сценариев и тендерных предложений для рекламных итворческих проектов: видео-ролики, сценарии кино, сценарии пъес или event-сценарии

Создание структуры и дизайна продающих презентаций

Маркетинговые исследования: анализ аудитории, разработкаплатформы бренда, АБ-тесты и др. инструменты.