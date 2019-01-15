writer4you

Литературные переводы статей и книг с европейских языков

﻿Профессиональный журналист, писатель-переводчик (опыт более 25 лет).

Быстро и качественно переведу для вас заметки, посты, топики, новости, статьи с английского, итальянского языков на русский (возможно и с других европейских языков) на русский язык.

Литературный перевод поэзии и прозы (книги) с английского, итальянского языков на русский.

Рерайт, копирайт, мониторинг иностранных сайтов, перевод новостей. Тематика: путешествия, образование, информационные технологии, семья, дом, дети, музыка...

Редактирование текстов на русском языке любой сложности и объема.