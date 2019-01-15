writer4you

Инга writer4you

 
48 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Литературные переводы статей и книг с европейских языков

﻿Профессиональный  журналист, писатель-переводчик (опыт более 25 лет).

Быстро и качественно  переведу  для вас заметки, посты, топики,  новости, статьи с английского, итальянского языков на русский (возможно и с других европейских языков) на  русский язык.

Литературный  перевод  поэзии и прозы (книги) с английского, итальянского языков на  русский.  

Рерайт, копирайт, мониторинг иностранных сайтов, перевод новостей.  Тематика: путешествия, образование, информационные технологии,  семья,  дом, дети, музыка...

Редактирование  текстов на  русском языке любой  сложности и объема. 