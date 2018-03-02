Нам не хватает исполнителей в команде на один проект. Задача: Написать 150 текстов (по 7-8к) на темы: экономика и бизнес, стиль и мода, обзоры фильмов и новости о звездах. Все для одного сайта. ...
На 2 редактора, 8 копирайтеров и 3 переводчика у нас 13 высших образований и более 500 тысяч написанных, отредактированных или переведенных текстов. Общий стаж работы всех исполнителей – 73 года.
Мы делаем крутые художественные, технические и продающие тексты. Работаем с русским, украинским и английским языками. Для специфических проектов подключаем своих друзей-партнеров: переводчиков на другие языки, SEO-специалиста, маркетолога.
Заказывая текст у целой команды, ваш заказ проходит обработку в несколько этапов
- Подготовка технического задания редактором.
- Написание текста копирайтером.
- Вычитка и редактирование ответственным редактором.
Мы лучше, чем агентство копирайтинга, потому что мы дешевле.
Цены
Стоимость работы зависит от уровня сложности. Средняя цена копирайтинга – 100 рублей за 1000 знаков без пробелов, перевода с/на английский – 120 рублей за 1000 ЗБП. В стоимость входят услуги редактирования. Для индивидуального расчета вашего проекта свяжитесь с нашим редактором.
Условия сотрудничества
Наша команда работает 24/7, но по утрам большинство из нас еще спит. Поэтому присылайте ваши заявки с 8:00 до 23:59, мы ответим спустя несколько минут.
Мы принимаем оплату по факту выполнения за каждый проделанный этап работы. Детали оговариваются индивидуально с заказчиком.
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- $500Копирайтинг31 заявкаЗакрыт7 лет назад