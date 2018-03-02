Ответственный редактор команды копирайтеров и переводчиков

На 2 редактора, 8 копирайтеров и 3 переводчика у нас 13 высших образований и более 500 тысяч написанных, отредактированных или переведенных текстов. Общий стаж работы всех исполнителей – 73 года.

Мы делаем крутые художественные, технические и продающие тексты. Работаем с русским, украинским и английским языками. Для специфических проектов подключаем своих друзей-партнеров: переводчиков на другие языки, SEO-специалиста, маркетолога.

Заказывая текст у целой команды, ваш заказ проходит обработку в несколько этапов

Подготовка технического задания редактором.

Написание текста копирайтером.

Вычитка и редактирование ответственным редактором.

Мы лучше, чем один фрилансер, потому что придираемся к ошибкам друг друга и вовремя их исправляем.

Мы лучше, чем агентство копирайтинга, потому что мы дешевле.

Цены

Стоимость работы зависит от уровня сложности. Средняя цена копирайтинга – 100 рублей за 1000 знаков без пробелов, перевода с/на английский – 120 рублей за 1000 ЗБП. В стоимость входят услуги редактирования. Для индивидуального расчета вашего проекта свяжитесь с нашим редактором.

Условия сотрудничества

Наша команда работает 24/7, но по утрам большинство из нас еще спит. Поэтому присылайте ваши заявки с 8:00 до 23:59, мы ответим спустя несколько минут.

Мы принимаем оплату по факту выполнения за каждый проделанный этап работы. Детали оговариваются индивидуально с заказчиком.

Контакты

[email protected]