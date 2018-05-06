Состою в русском сообществе WordPress (собираюсь вступить в команду разработчиков).

Профессиональные навыки и знания:

• Опытный пользователь Windows администрирование, Internet;

• Пользователь Unix;

• Хорошее знание распространенных пользовательских программ;

• Понимание идеи IP адресации, основ TCP/IP и принципа работы NAT, DHCP, DNS;

• MySQL, PHP, Apache, LAMP, CSS, знание различных движков сайтов и форумов

• Дизайнер (Photoshop, 3D max, Corel, и многое другое)

• Поддержка работы сети

• Прием и сопровождение trouble-tickets у help-desk;

• Статистика решения проблем;

• Мониторинг сети;

Опыт работы в компании ЗАО «Электро-ком» на должности "Инженер"

Клиенту:

• Сделаю так как хотите вы. Главное для меня это знать цель, если вы знаете, что вы хотите это уже пол дела.

• Гибкая система цен, в зависимости от сложности проекта.

• Главное для меня это клиент.