Состою в русском сообществе WordPress (собираюсь вступить в команду разработчиков).
Профессиональные навыки и знания:
• Опытный пользователь Windows администрирование, Internet;
• Пользователь Unix;
• Хорошее знание распространенных пользовательских программ;
• Понимание идеи IP адресации, основ TCP/IP и принципа работы NAT, DHCP, DNS;
• MySQL, PHP, Apache, LAMP, CSS, знание различных движков сайтов и форумов
• Дизайнер (Photoshop, 3D max, Corel, и многое другое)
• Поддержка работы сети
• Прием и сопровождение trouble-tickets у help-desk;
• Статистика решения проблем;
• Мониторинг сети;
Опыт работы в компании ЗАО «Электро-ком» на должности "Инженер"
Клиенту:
• Сделаю так как хотите вы. Главное для меня это знать цель, если вы знаете, что вы хотите это уже пол дела.
• Гибкая система цен, в зависимости от сложности проекта.
• Главное для меня это клиент.
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