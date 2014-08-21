WebService
Оказываем полный комплекс услуг по созданию, наполнению и продвижению сайтов; полный спектр дизайнерских услуг, вплоть до полного создания бренда с нуля. Уникальным является наше предложени по созданию видеороликов, так как в нашем штате работает полноценная Видео студия, каждый день создающая потрясающие видеоролики, как для интернета, так и для ТВ.
Портфолио
- Озеленение. Саженцы174 просмотра
- Строительная сетка. Крепеж169 просмотров
- Рекламный pre-roll интернет-магазина «Wildberries»184 просмотра
- B2C ролик для проекта mm24.com (Mister Monger)194 просмотра
- Промосайт Компании Веб Сервис Украина151 просмотр
- Логотип МедТехника521 просмотр
- Логотип Yuki handmade jewelry206 просмотров
- Логотип Setikor216 просмотров
- Промо сайт "Киевского Левобережного Нейроцентра"168 просмотров
- Промо сайт компании Lucky Group209 просмотров
- Эксплейнер кредитного сервиса «MoneyVeo»197 просмотров
- Интернет-магазин “Metiz-group.ua”176 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
9 лет назад
Понравилась работа ребят. Срок исполнения даже быстрее чем договаривались. Все пожелания были оперативно внесены на сайт. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отлично сработали! Адекватный заказчик, с понятным виденьем проекта. Оплата в срок. Четкое ТЗ
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $15
от 1 дня
#286
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#1219
Интернет-магазины
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#1406
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#1710
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#3171
Веб-программирование
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#3961
HTML-верстка
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#5447