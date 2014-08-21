wsua

Александр wsua

 
35 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
WebService

Оказываем полный комплекс услуг по созданию, наполнению и продвижению сайтов; полный спектр дизайнерских услуг, вплоть до полного создания бренда с нуля. Уникальным является наше предложени по созданию видеороликов, так как в нашем штате работает полноценная Видео студия, каждый день создающая потрясающие видеоролики, как для интернета, так и для ТВ.

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Отзывы заказчиков
ilra
47 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Требуется создание сайта-визитки
Понравилась работа ребят. Срок исполнения даже быстрее чем договаривались. Все пожелания были оперативно внесены на сайт. Рекомендую.
Отлично сработали! Адекватный заказчик, с понятным виденьем проекта. Оплата в срок. Четкое ТЗ
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $15
от 1 дня
#286
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#1219
Интернет-магазины
нет отзывов
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от 1 дня
#1406
Системы управления (CMS)
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от $15
от 1 дня
#1710
Наполнение сайтов
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от $15
от 1 дня
#3171
Веб-программирование
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от $15
от 1 дня
#3961
HTML-верстка
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