Психолог / Профайлер

Профайлинг (составление психологического портрета).

Подробное описание тонкостей характера и особенностей темперамента человека позволяет предугадать линию его поведения, совершаемые поступки и реакцию на различные ситуации. Если вы хотите взять на вакансию сотрудника, эффективно произвести кадровые перестановки или просто интересуетесь судьбой сотрудника, то вам необходимо знать психологический портрет личности. Она дает возможность распознавать индивидуальные грани человека, выявлять его способности, определять возможные поступки, сильный и слабые стороны. Кадровый профайлинг широко востребована и применяется во всех сферах деятельности – личной, профессиональной, научной.